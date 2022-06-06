Роберт Боженик - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Боженик
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Боженик
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Боавишта
|0:0
|Арука
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Пасуш де Феррейра
|1:3
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|14.02.2023
|79' - 90'
|Боавишта
|0:0
|Каза Пиа
|Португалия. Примейра, 20 тур
|09.02.2023
|Был в запасе
|Эшторил
|2:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 14 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Санта-Клара
|2:2
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -60'
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|22.09.2022
|1' -74'
|Словакия
|1:2
|Азербайджан
|13.06.2022
|Был в запасе
|Казахстан
|2:1
|Словакия
|06.06.2022
|71' -90'
|Словакия
|0:1
|Казахстан
|03.06.2022
|74' -90'
|Белоруссия
|0:1
|Словакия
|86'