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    Роберт Боженик - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Боженик
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 ноября 1999 (23 года)
    Рост 182
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Боавишта 0:0 Арука Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 Был в запасе Пасуш де Феррейра 1:3 Боавишта Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 Был в запасе Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    14.02.2023 79' - 90' Боавишта 0:0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 20 тур
    09.02.2023 Был в запасе Эшторил 2:1 Боавишта Португалия. Примейра, 14 тур
    04.02.2023 Был в запасе Санта-Клара 2:2 Боавишта Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -60' Словакия 1:1 Белоруссия
    22.09.2022 1' -74' Словакия 1:2 Азербайджан
    13.06.2022 Был в запасе Казахстан 2:1 Словакия
    06.06.2022 71' -90' Словакия 0:1 Казахстан
    03.06.2022 74' -90' Белоруссия 0:1 Словакия
    86'
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