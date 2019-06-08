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    Элвис Сарич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Элвис
    Фамилия Сарич
    Состав Основной
    Родной город Дубровник
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 1' -90' Италия 2:1 Босния и Герцеговина
    63'
    08.06.2019 1' -90' Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
    49'
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