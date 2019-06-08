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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Босния и Герцеговина
Финляндия - Босния и Герцеговина: обзор матча 08 июня 2019
Финляндия
08.06.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 3 тур
2 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
56'
Т. Пукки
68'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Босния и Герцеговина
86'
Желтая карточка
Э. Вишча
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Р. Лод
68'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Г. Камара
56'
49'
Желтая карточка
Э. Сарич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
21
Элвис Сарич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
4
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
0
Горан Закарич
ЦФ
4-5-1
1
Градецки
18
Уронен
4
Тойвио
13
Гранлунд
2
Араюри
0
Форселл
14
Спарв
21
Скрабб
6
Камара
8
Лод
10
Пукки
4-1-3-1-1
12
Сехич
3
Бичакчич
17
Жуканович
15
Шунич
2
Чивич
7
Бешич
21
Сарич
13
Цимирот
23
Дулевич
19
Вишча
11
Джеко
Остались в запасе
Финляндия
Босния и Герцеговина
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
4
Дарко Тодорович
ПЗ
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Остались в запасе
4
Дарко Тодорович
ПЗ
0
Горан Закарич
ЦФ
22
Кенан Пирич
ВР
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Финляндия - Босния и Герцеговина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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