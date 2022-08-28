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    Андре Калисир - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Калисир
    Команда Гетеборг
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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