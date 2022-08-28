Андре Калисир - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Калисир
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Калисир
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|1' -81'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|1' -70'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)