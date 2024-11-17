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Расписание матчей
Лига наций
Латвия - Армения
Латвия - Армения: обзор матча 17 ноября 2024
Латвия
17.11.2024, воскресенье, 17:00
Лига наций, группа C4, 6 тур
1 : 2
Завершен
Армения
70'
Р. Ульдрикис
48'
Э. Сперцян
74'
А. Миранян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Армения
89'
Желтая карточка
Н. Григорян
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
89'
84'
Замена
А. Калисир
️️️️
Л. Зелараян
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Юрковскис
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Миранян
Желтая карточка
Р. Савалниекс
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ульдрикис
70'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
В. Гутковскис
67'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Я. Икаунекс
67'
Замена
Р. Савалниекс
️️️️
А. Савельевс
67'
62'
Замена
А. Миранян
️️️️
Г. Ранос
62'
Замена
Н. Григорян
️️️️
В. Бичахчян
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
Пас отдал
Л. Зелараян
46'
Замена
Г. Манвелян
️️️️
С. Удо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
(К)
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Соломон Удо
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Сурен Чахалян
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
22
Нарек Григорян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
3-3-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
6
Тоберс
10
Икаунекс
22
Савельевс
15
Зеленковс
8
Варславанс
14
Цыганик
9
Гутковскис
4-1-2-2-1
1
Чанчаревич
2
Мурадян
3
Ароян
4
Арутюнян
21
Тикнизян
6
Иву
8
Удо
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
17
Ранос
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
22
Савельевс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
22
Савельевс
13
Юрковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
13
Юрковскис
10
Икаунекс
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
10
Зелараян
2
Калисир
2
Калисир
10
Зелараян
23
Бичахчян
22
Григорян
22
Григорян
23
Бичахчян
17
Ранос
18
Миранян
18
Миранян
17
Ранос
8
Удо
14
Манвелян
14
Манвелян
8
Удо
Остались в запасе
Латвия
Армения
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Сурен Чахалян
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
Остались в запасе
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Генри Авагян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Артур Серобян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Сурен Чахалян
Статистика матча Латвия - Армения
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
410
401
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Сконто
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