Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Армения - Латвия
Армения - Латвия: обзор матча 07 сентября 2024
Армения
07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа C4, 1 тур
4 : 1
Завершен
Латвия
6'
В. Бичахчян
35'
К. Дубра (АГ)
48'
Л. Зелараян
86'
Э. Сперцян
9'
Г. Арутюнян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Латвия
ГОЛ! 4:1!
Э. Сперцян
Пас отдал
Г. Ранос
86'
Замена
Г. Ранос
️️️️
Л. Зелараян
84'
82'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
Я. Икаунекс
Замена
С. Мурадян
️️️️
А. Калисир
75'
69'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Бичахчян
66'
64'
Замена
Р. Савалниекс
️️️️
А. Яунземс
63'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
Э. Дашкевичс
63'
Замена
Д. Балодис
️️️️
К. Дубра
ГОЛ! 3:1!
Л. Зелараян
48'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Дубра
35'
9'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Арутюнян
ГОЛ! 1:0!
В. Бичахчян
Пас отдал
Н. Тикнизян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
(К)
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
Главный тренер
Александр Петраков
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
6
Кристерс Тоберс
(К)
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
7
Эдгар Севикян
ПВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Латвия
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
3-3-1-3
1
Чанчаревич
4
Арутюнян
3
Ароян
2
Калисир
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
23
Бичахчян
9
Серобян
10
Зелараян
10
Сперцян
2-5-2-2
23
Матревикс
13
Юрковскис
4
Дубра
7
Дашкевичс
22
Савельевс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
6
Тоберс
16
Яунземс
17
Вапне
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2
Калисир
2
Мурадян
2
Мурадян
2
Калисир
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
10
Зелараян
17
Ранос
17
Ранос
10
Зелараян
4
Дубра
2
Балодис
2
Балодис
4
Дубра
16
Яунземс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Варславанс
8
Варславанс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Армения
Латвия
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
16
Генри Авагян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
26
Арам Хамоян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
14
Гор Манвелян
ЦФ
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Марко Регза
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Армения - Латвия
1
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
552
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Республиканский
Новости команд
Все
Армения
Латвия
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+