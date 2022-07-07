Йон Николэеску - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Николэеску
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Йон
|Фамилия
|Николэеску
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|86' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|46' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|20.07.2022
|62' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|81'
|14.07.2022
|Был в запасе
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|07.07.2022
|Был в запасе
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)