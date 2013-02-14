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    Тайе Тайво - статистика

    Имя Тайе
    Фамилия Тайво
    Состав Без клуба
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2013 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Динамо (Киев)
    14.02.2013 1' -90' Динамо (Киев) 1:1 Бордо (Бордо)
    20'
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