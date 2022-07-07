Андрей Цыганик - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Цыганик
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Цыганик
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|1' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|20.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|81'
|14.07.2022
|Был в запасе
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|07.07.2022
|86' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)