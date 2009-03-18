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    Жульен Родригес - статистика

    Защитник
    Имя Жульен
    Фамилия Родригес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Марсель (Марсель)
    18.03.2009 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Марсель (Марсель)
    104'
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