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€ 800 тыс

Хорхе Саэнс - статистика

Спортинг
17 ноября 1996 (29)
#23 | Защитник
190 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
28.08.2026
Спортинг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
13
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 25 тур
Леганес
1 : 0
06.02.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Бургос
2 : 1
31.01.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Кастельон
2 : 0
16.01.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Альбасете
1 : 3
04.01.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
0 : 1
20.12.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
0 : 3
22.11.2025
Альмерия
1' - 84'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
1' - 90'
57'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леганес
1 : 2
01.11.2025
Бургос
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 11 тур
Эйбар
0 : 0
25.10.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
70' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
ФК Андорра
1 : 2
04.10.2025
Леганес
63' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
55'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
0 : 2
14.09.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леонеса
0 : 0
07.09.2025
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 2
01.09.2025
Депортиво
1' - 90'
81'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Уэска
1 : 1
17.08.2025
Леганес
1' - 90'
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