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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Карлес Перес
Статистика
€ 1,80 млн
Карлес Перес - статистика
Жирона
16 февраля 1998 (28)
#23 | Нападающий
173 см
Испания
Статистика
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 84'
43'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
82' - 14'
73'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
68' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
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Испания. Примера 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
4
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
1' - 84'
43'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
82' - 14'
73'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
68' - 90'
76'
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