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    Лазар Ранджелович - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Лазар
    Фамилия Ранджелович
    Команда Урал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 августа 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 63' Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 75' Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    68'
    22.02.2023 1' - 80' Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    14.02.2023 1' - 79' Зенит 1:1 Урал Товарищеские матчи
    12.02.2023 1' - 46' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.09.2022 66' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    90'
    29.08.2022 1' -70' Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    21.08.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
    74'
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