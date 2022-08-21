Лазар Ранджелович - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Ранджелович
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Ранджелович
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 63'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 75'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|68'
|22.02.2023
|1' - 80'
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|1' - 79'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2022
|66' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|90'
|29.08.2022
|1' -70'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|74'