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Войводина
Лазар Ранджелович
Статистика
€ 1,70 млн
Лазар Ранджелович - статистика
Войводина
5 августа 1997 (29), Лесковац
#77 | Нападающий
175 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
1' - 90'
2'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 90'
77'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 1
06.09.2026
Земун
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
0 : 5
29.08.2026
Войводина
1' - 90'
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И
Г
П
Ж
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Войводина
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
1' - 76'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
1' - 84'
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