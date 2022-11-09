Билли Гилмор - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Гилмор
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|72
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Гилмор
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2001 (21 год)
|Рост
|170
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|04.02.2023
|1' - 57'
|Брайтон
|1:0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -62'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|71'