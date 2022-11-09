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    Билли Гилмор - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Билли
    Фамилия Гилмор
    Команда Брайтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 2001 (21 год)
    Рост 170
    Вес 72
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Брайтон 4:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    04.02.2023 1' - 57' Брайтон 1:0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -62' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
    09.11.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    71'
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