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    Ренцо Саравия - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ренцо
    Фамилия Саравия
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июня 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 25 0 2 10 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.11.2022 70' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.10.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.10.2022 1' -52' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20'
    29.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26'
    18.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    45'
    21.08.2022 1' -46' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    90'
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 79' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    45'
    18.07.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.07.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    70'
    26.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    90'
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    19'
    16.06.2022 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    51'
    10.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    32'
    07.06.2022 81' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -46' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 1' -83' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 1' -79' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 1' -58' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    9'
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    90'
    10.04.2022 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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