Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,40 млн

Ренцо Саравия - статистика

Валенсия
16 июня 1993 (33)
#20 | Защитник
176 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
5 : 0
07.12.2025
Васко да Гама
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
04.12.2025
Палмейрас
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Брагантино
2 : 0
17.11.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
06.11.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
0 : 0
03.11.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
1 : 0
19.10.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
25'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
16.10.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
3 : 0
05.10.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
1' - 79'
48'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
3 : 2
20.07.2025
Атлетико Минейро
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 1
13.07.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
13.06.2025
Интернасьонал
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
25.05.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
0 : 0
19.05.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
11.05.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
20.04.2025
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 0
17.04.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
06.04.2025
Сан-Паулу
55' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
23:43
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
4
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+