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    Карлос Гарсес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Карлос
    Фамилия Гарсес
    Состав Основной
    Родной город Манта
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1990 (33 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эквадор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2019 Был в запасе Эквадор 1:1 Япония
    22.06.2019 69' -90' Эквадор 1:2 Чили
    17.06.2019 Был в запасе Уругвай 4:0 Эквадор
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