Эвертон - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|Соуза
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|63' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|07.02.2023
|68' - 90'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|19
|2
|5
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1'
|06.11.2022
|1' -76'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|1' -82'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|48'
|26.10.2022
|1' -73'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|1' -79'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|24'
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|38'
|09.10.2022
|1' -84'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.10.2022
|60' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.10.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|66'
|18.09.2022
|72' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|83' 90'
|12.09.2022
|1' -77'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|04.09.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|29.08.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -76'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|1' -83'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|86'