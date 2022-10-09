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    Эвертон - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Эвертон
    Фамилия Соуза
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 марта 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 63' - 90' Аль-Ахли 2:4 Фламенго Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
    07.02.2023 68' - 90' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 19 2 5 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    10.11.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    1'
    06.11.2022 1' -76' Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.11.2022 1' -82' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    48'
    26.10.2022 1' -73' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:2 Сантос (Сан-Паулу)
    23.10.2022 1' -79' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    24'
    16.10.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    38'
    09.10.2022 1' -84' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 60' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.10.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    66'
    18.09.2022 72' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    83' 90'
    12.09.2022 1' -77' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    04.09.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    29.08.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -76' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 1' -83' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 46' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    86'
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