Никола Нанни - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Нанни
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Нанни
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -90'
|Мальта
|1:0
|Сан-Марино
|05.06.2022
|1' -85'
|Сан-Марино
|0:2
|Мальта
|02.06.2022
|1' -90'
|Эстония
|2:0
|Сан-Марино