Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Нанни - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Нанни
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Родной город Сан-Марино
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -90' Мальта 1:0 Сан-Марино
    05.06.2022 1' -85' Сан-Марино 0:2 Мальта
    02.06.2022 1' -90' Эстония 2:0 Сан-Марино
    • Читайте нас: 
    11