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Бен Джонсон
Статистика
€ 6 млн
Бен Джонсон - статистика
Сток Сити
24 января 2000 (26)
#2 | Защитник
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
4 : 1
29.08.2026
Сток Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Команда
И
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Сток Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 64'
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