Ловро Майер - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Майер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1998 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Ловро
|Фамилия
|Майер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1998 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 64'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 71'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 85'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|37'
|16.02.2023
|77' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|69' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -71'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|77' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2022
|1' -63'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -70'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|1' -64'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|1' -78'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|54' 76'
|08.09.2022
|1' -83'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)