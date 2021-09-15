Юри Рибейру - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|60
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Юри
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|0:1
|Спартак (Москва)
|25.11.2021
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:1
|Легия (Варшава)
|04.11.2021
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Легия (Варшава)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|0:1
|Легия (Варшава)