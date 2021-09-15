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    Юри Рибейру - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Юри
    Фамилия Рибейру
    Команда Легия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1997 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 60
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -90' Легия (Варшава) 0:1 Спартак (Москва)
    25.11.2021 1' -90' Лестер (Лестер) 3:1 Легия (Варшава)
    04.11.2021 1' -90' Легия (Варшава) 1:4 Наполи (Неаполь)
    21.10.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Легия (Варшава)
    30.09.2021 Был в запасе Легия (Варшава) 1:0 Лестер (Лестер)
    15.09.2021 Был в запасе Спартак (Москва) 0:1 Легия (Варшава)
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