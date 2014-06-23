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Жан Макун
Статистика
Жан Макун - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1983 (43), Яунде
#17 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Камерун
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат мира 2014
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Barclays Asia Trophy 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Франции 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камерун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Камерун
1 : 4
23.06.2014
Бразилия
78' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Камерун
0 : 4
19.06.2014
Хорватия
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
1 : 0
13.06.2014
Камерун
Был в запасе
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