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    Крепин Дьятта - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Крепин
    Фамилия Дьятта
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1999 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 66' Труа 2:2 Монако Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 110' Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    84'
    19.02.2023 1' - 90' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    74' 90'
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    18'
    05.02.2023 1' - 90' Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
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