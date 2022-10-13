Крепин Дьятта - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Крепин
|Фамилия
|Дьятта
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Крепин
|Фамилия
|Дьятта
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 66'
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 110'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|84'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|74' 90'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|18'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|8
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -110'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|84'
|16.02.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|74' 90'
|03.11.2022
|1' -75'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27'
|27.10.2022
|41' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|1' -60'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|74'
|15.09.2022
|1' -46'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|57' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)