Седрик Басея - статистика
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Басея
|Команда
|Шербур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|89
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Басея
|Команда
|Шербур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2009
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|20.12.2008
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Гавр (Гавр)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Лилль (Лилль)