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    Седрик Басея - статистика

    Имя Седрик
    Фамилия Басея
    Команда Шербур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 195
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2009 90' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    20.12.2008 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Гавр (Гавр)
    14.12.2008 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Лилль (Лилль)
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