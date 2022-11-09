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    Альберт Локонга - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Альберт
    Фамилия Локонга
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 1999 (23 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -80' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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