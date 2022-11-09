Альберт Локонга - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Локонга
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1999 (23 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Локонга
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -80'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)