Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Гамбург
Альберт Локонга
Статистика
€ 12 млн
Альберт Локонга - статистика
Гамбург
22 октября 1999 (26)
#6 | Полузащитник
183 см
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
2 : 0
29.08.2026
Гамбург
1' - 90'
21'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
2 : 0
29.08.2026
Гамбург
1' - 90'
21'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+