Лоик Него - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Него
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1991 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|64
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Него
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1991 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|6
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:3
|Кельн (Кельн)
|18.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|32'
|11.08.2022
|1' -74'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.08.2022
|1' -82'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|40' 80'
|21.07.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)
|30'