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    Лоик Него - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Лоик
    Фамилия Него
    Команда Фехервар
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1991 (32 года)
    Рост 181
    Вес 64
    Статистика по турнирам
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