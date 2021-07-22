Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Антон Чичкан
Главные новости
Реклама
ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» фавориты сегодняшних матчей РПЛ. Болейте за свой клуб с бонусом в 17000 рублей!
20:18
Депутат КПРФ – о Fan ID: «Позорище, только придурки могли это придумать»
20:09
Примера. «Барса» победила «Валенсию» (1:0), играя полчаса в меньшинстве. Торрес не забил пенальти
19:48
Фото
Перед матчем «Ливерпуль» – «МЮ» над «Энфилдом» пролетел самолет с баннером в поддержку Клоппа
19:35
Болельщика, бросившего банан в Вендела, до сих пор не нашли
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
19:33
Красивый футбол
Летиция – прелестнейшая жена русского бразильца из «Зенита» Малкома
16
19:25
Азмун забил за «Байер» во втором матче подряд
19:20
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
19:12
Видео
Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории РПЛ
18:47
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на 26-й тур АПЛ
1
18:43
«Сочи» – ЦСКА: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:38
⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» победило «Крылья», ничья в Краснодаре
5
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Сочи» – ЦСКА
18:31
Где смотреть матч «Сочи» – ЦСКА: 18 тур РПЛ
18:21
РПЛ. 39-летний Лебеденко принес «Торпедо» ничью в матче с «Краснодаром» (2:2)
17
18:15
«За второй гол надо отрубать ноги защитникам». Быстров проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
18:08
Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале
2
17:59
Видео
Бешеные эмоции Иана Райта от камбэка «Арсенала» в матче с «Борнмутом»
17:47
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Меня оштрафуют и выгонят из клуба, если я еще раз покритикую Fan ID. Меня уже предупреждали»
1
17:40
Ловчев дал прогноз, сколько голов Дзюба забьет весной в РПЛ
3
17:25
Видео
Стефанович забил «Краснодару» в дебютном матче в РПЛ
17:16
Тюкавин рассказал, как его назвали в команде после победного гола «Крыльям»
17:05
Депутат Милонов готовит инициативу по отмене Fan ID
10
16:45
Реклама
Кто победит в матче самых титулованных команд Англии – «Ливерпуль» или «МЮ»?
16:41
Видео
«С любовью». Пресс-атташе «Нефтехимика» сделала приятное игрокам перед возобновлением сезона
16:35
Быстров по итогам матча «Динамо» – «Крылья» назвал Захаряна мертвым
5
16:19
Видео
Сумасшедшие эмоции Ренана и его мамы от вызова игрока «Зенита» в сборную Бразилии
1
16:08
«Я никого не убил, не расчленил, никому не причинил боль». Дзюба – о своем видео с мастурбацией
30
15:55
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (1:0)
22
15:48
Ловчев спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона
7
15:36
«Краснодар» – «Торпедо»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
2
15:28
Лещук посоветовал Захаряну покинуть Россию
7
15:27
Спецпроект
Угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду
1
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Антон Чичкан - статистика
#35 | Вратарь
Имя
Антон
Фамилия
Чичкан
Состав
Без клуба
Родной город
Минск
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
10 июля 1995 (27 лет)
Рост
188
Стоимость:
€ 500
тыс
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Белоруссия. Высшая лига 2021
Лига конференций 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
29.07.2021
1' -89'
БАТЭ (Борисов)
1:4
Динамо (Батуми)
22.07.2021
1' -88'
Динамо (Батуми)
0:1
БАТЭ (Борисов)
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение