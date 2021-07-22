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    Антон Чичкан - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Антон
    Фамилия Чичкан
    Состав Без клуба
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 июля 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -89' БАТЭ (Борисов) 1:4 Динамо (Батуми)
    22.07.2021 1' -88' Динамо (Батуми) 0:1 БАТЭ (Борисов)
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