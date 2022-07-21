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    Ярослав Зелены - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Ярослав
    Фамилия Зелены
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Родной город Градец-Кралове
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,40
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 77' Спарта 3:0 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спарта 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Спарта (Прага)
    42'
    21.07.2022 1' -90' Спарта (Прага) 0:0 Викинг (Ставангер)
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