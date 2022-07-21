Ярослав Зелены - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Зелены
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градец-Кралове
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Зелены
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Градец-Кралове
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спарта
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Спарта (Прага)
|42'
|21.07.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Викинг (Ставангер)