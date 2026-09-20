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Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Ярослав Зелены
Статистика
€ 600 тыс
Ярослав Зелены - статистика
Спарта
20 августа 1992 (34), Градец-Кралове
#30 | Защитник
190 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
64' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 57'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
65' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Лига наций 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
79' - 90'
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