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Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония
Карел Эйтинг
Статистика
€ 1,30 млн
Карел Эйтинг - статистика
Омония
11 февраля 1998 (28), Амстердам
#6 | Полузащитник
179 см
Нидерланды
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Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
Риека
3 : 1
26.02.2026
Омония
1' - 70'
Лига конференций, 1/16 финала
Омония
0 : 1
19.02.2026
Риека
1' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Омония
0 : 1
18.12.2025
Ракув
79' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Рапид
0 : 1
11.12.2025
Омония
54' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Омония
2 : 0
27.11.2025
Динамо К
83' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Омония
0 : 1
02.10.2025
Майнц
1' - 60'
Лига конференций, 4 раунд
Омония
1 : 0
28.08.2025
Вольфсберг
1' - 85'
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
2 : 1
21.08.2025
Омония
1' - 78'
16'
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