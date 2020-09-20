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Бундеслига 2026/2027
Команды
Шальке-04
Мусса Силла
Статистика
€ 5 млн
Мусса Силла - статистика
Шальке-04
25 ноября 1999 (26)
#9 | Нападающий
181 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 0
20.09.2026
Эльверсберг
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0 : 0
05.09.2026
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
1' - 90'
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Германия. Бундеслига 2026/2027
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Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 0
20.09.2026
Эльверсберг
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0 : 0
05.09.2026
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
3 : 0
30.08.2026
Шальке-04
1' - 90'
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