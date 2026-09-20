Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Малага
Хуан Беррокаль
Статистика
€ 1,50 млн
Хуан Беррокаль - статистика
Малага
5 февраля 1999 (27)
#25 | Защитник
187 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
1' - 89'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
87' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
1' - 89'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
87' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
1
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
1
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
1
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
3
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+