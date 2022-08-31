Евгений Харин - статистика
#59 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Харин
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Харин
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|11'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|11.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|27.11.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|49'
|23.11.2022
|66' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)