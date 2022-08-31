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    Евгений Харин - статистика

    #59 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Фамилия Харин
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    11'
    26.02.2023 1' - 90' Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    11.02.2023 1' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Ахмат (Грозный)
    27.11.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    49'
    23.11.2022 66' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Динамо (Москва)
    19.10.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    13.09.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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