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    Бабакар Сарр - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Бабакар
    Фамилия Сарр
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1991 (32 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Мольде (Мольде) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    23.08.2018 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Мольде (Мольде)
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