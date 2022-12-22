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    Эрлинг Холанд - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эрлинг
    Фамилия Холанд
    Команда Манчестер Сити
    Состав Основной
    Родной город Лидс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 2000 (22 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 170,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    67' 74'
    28.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 0:3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Борнмут 1:4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур
    29'
    22.02.2023 1' - 90' РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 90' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    82'
    12.02.2023 1' - 46' Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 23 тур
    39'
    05.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Сити 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2023 56' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    22.12.2022 1' -73' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    10'
    09.11.2022 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
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