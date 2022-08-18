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    Леке Джеймс - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Леке
    Фамилия Джеймс
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Родной город Кадуна
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 82' - 90' Карагюмрюк 4:3 Сивасспор Турция. Суперлига, 24 тур
    90' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -80' Сивасспор (Сивас) 0:2 Мальме (Мальме)
    61'
    18.08.2022 1' -90' Мальме (Мальме) 3:1 Сивасспор (Сивас)
    30'
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