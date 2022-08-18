Леке Джеймс - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Леке
|Фамилия
|Джеймс
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Леке
|Фамилия
|Джеймс
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|82' - 90'
|Карагюмрюк
|4:3
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|90' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -80'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|61'
|18.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|30'