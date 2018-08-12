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    Олег Суворов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Олег
    Фамилия Суворов
    Состав Без клуба
    Родной город Ставрополь
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2018 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
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