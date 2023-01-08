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    Джованни Ди Лоренцо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Джованни
    Фамилия Ди Лоренцо
    Команда Наполи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 августа 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Вес 70
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    21.02.2023 1' - 90' Айнтрахт 0:2 Наполи Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    65'
    17.02.2023 1' - 90' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    79'
    05.02.2023 1' - 90' Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 25 1 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    25.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    17.02.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    79'
    05.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    29.01.2023 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    21.01.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 0:2 Наполи (Неаполь)
    45'
    13.01.2023 1' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    72'
    08.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Наполи (Неаполь)
    85'
    12.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    08.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Наполи (Неаполь)
    29.10.2022 1' -84' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    16.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    09.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    90'
    01.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
    18.09.2022 1' -90' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Специя (Ла Специя)
    03.09.2022 1' -90' Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    31.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Наполи (Неаполь)
    21.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    73'
    15.08.2022 1' -90' Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
    45'
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