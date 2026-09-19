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Италия. Серия B
Команды
Палермо
Джанджакомо Маньяни
Статистика
€ 1,20 млн
Джанджакомо Маньяни - статистика
Палермо
4 октября 1995 (30)
#96 | Защитник
190 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
46' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
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Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
46' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
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