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    Джанджакомо Маньяни - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Джанджакомо
    Фамилия Маньяни
    Команда Верона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 2,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 46' Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 65' Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    49'
    06.02.2023 1' - 90' Верона 1:1 Лацио Италия. Серия А, 21 тур
    34'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 13 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    27.02.2023 1' -46' Верона (Верона) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    13.02.2023 1' -65' Верона (Верона) 1:0 Салернитана (Салернитана)
    49'
    06.02.2023 1' -90' Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    34'
    30.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    18'
    21.01.2023 28' -90' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 66' -90' Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    09.01.2023 75' -90' Верона (Верона) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    04.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    06.11.2022 1' -27' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    27'
    31.10.2022 68' -90' Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    24.10.2022 67' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    16.10.2022 1' -70' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    66'
    21.08.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    15.08.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
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