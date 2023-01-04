Джанджакомо Маньяни - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Джанджакомо
|Фамилия
|Маньяни
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Джанджакомо
|Фамилия
|Маньяни
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 46'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 65'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|49'
|06.02.2023
|1' - 90'
|Верона
|1:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 21 тур
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|13
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.02.2023
|1' -46'
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|13.02.2023
|1' -65'
|Верона (Верона)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|49'
|06.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|34'
|30.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|18'
|21.01.2023
|28' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|66' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2023
|75' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|06.11.2022
|1' -27'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|27'
|31.10.2022
|68' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|24.10.2022
|67' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|16.10.2022
|1' -70'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|66'
|21.08.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)