Палермо - Авеллино: онлайн-трансляция 06 апреля 2026

Палермо
06.04.2026, понедельник, 18:00
Италия. Серия В, 33 тур
- : -
Не начался
Авеллино
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Палермо - Авеллино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Палермо
Авеллино
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
12 июня, 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
15 мая, 09:20
Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»
1 апреля, 11:37
4
«Акрон» подписал игрока сборной Румынии
7 февраля, 20:49
«Акрон» близок к покупке защитника «Палермо»
2 февраля, 18:35
Больше новостей
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Последние матчи
Все
Палермо
Авеллино
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
0 : 0
16.08.2025
Палермо
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Палермо
2 : 0
09.05.2025
Фрозиноне
Италия. Серия В, 37 тур
Чезена
2 : 1
04.05.2025
Палермо
Италия. Серия В, 36 тур
Палермо
1 : 2
01.05.2025
Зюйдтироль
