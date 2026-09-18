Кипр. Первый Дивизион, 1 тур

Кипр. Первый Дивизион, 2 тур

Кипр. Первый Дивизион, 3 тур

Кипр. Первый Дивизион, 4 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Испания. Сегунда 2023/2024 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019