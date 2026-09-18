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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Хорхе Мирамон
Статистика
€ 200 тыс
Хорхе Мирамон - статистика
АЕК
2 июня 1989 (37), Сарагоса
#21 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 90'
30'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
60' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 70'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 62'
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