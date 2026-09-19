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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Мануэль Морланес
Статистика
€ 2,40 млн
Мануэль Морланес - статистика
Мальорка
12 января 1999 (27), Сарагоса
#8 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 90'
33'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 64'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Суперкубок Испании 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 90'
33'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 64'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 89'
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