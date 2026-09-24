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Бельгия. Про-Лига
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Стандард
Деннис Эккерт
Статистика
€ 2 млн
Деннис Эккерт - статистика
Стандард
9 января 1997 (29), Бонн
#10 | Нападающий
182 см
Иран
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 71'
45'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 82'
77'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
61' - 90'
68'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
7
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 71'
45'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 82'
77'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
61' - 90'
68'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
21.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
3 : 3
16.08.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
2 : 2
08.08.2026
Серкль Брюгге
1' - 71'
45, 48'
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