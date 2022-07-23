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    Деннис Эккерт - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Деннис
    Фамилия Эккерт
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Бонн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
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