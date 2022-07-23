Деннис Эккерт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Эккерт
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Эккерт
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бонн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|8
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2023
|86' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|26.12.2022
|84' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|13.11.2022
|82' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|87'
|11.09.2022
|58' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|04.09.2022
|74' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|82'
|31.08.2022
|62' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|71'
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)