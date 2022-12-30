Оскар Плано - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Плано
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Плано
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 76'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 80'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 75'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 59'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|24
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -76'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|26.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|1' -80'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.02.2023
|1' -75'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|1' -59'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|38'
|29.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|46' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|1' -84'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2022
|1' -84'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|62' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|1' -75'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|51'
|19.10.2022
|60' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|79'
|16.10.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -81'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -78'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|49'
|16.09.2022
|1' -68'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|46' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|1' -59'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.08.2022
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.08.2022
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|62' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)