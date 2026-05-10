Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Стэнли Н'Соки - статистика

Унион
9 апреля 1999 (27)
#34 | Защитник
178 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
13
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
2 : 2
02.05.2026
Кельн
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 2
18.04.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
4 : 0
21.03.2026
Унион
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
1 : 4
08.03.2026
Вердер
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 0
28.02.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1 : 0
21.02.2026
Байер
1' - 90'
3'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2026
Унион
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 1
06.02.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
3 : 1
31.01.2026
Унион
1' - 54'
21'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
0 : 3
24.01.2026
Боруссия Д
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
69' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 1
15.01.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
20.12.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
12.12.2025
РБ Лейпциг
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.12.2025
Унион
1' - 78'
68'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
1 : 2
29.11.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Санкт-Паули
0 : 1
23.11.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
2 : 2
08.11.2025
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 0
24.10.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
3 : 1
17.10.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
04.10.2025
Унион
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
1
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
4
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
3
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+