Стэнли Н'Соки - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Стэнли
|Фамилия
|Н'Соки
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 8,50
млн
|Имя
|Стэнли
|Фамилия
|Н'Соки
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|Был в запасе
|Аугсбург
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Хоффенхайм
|1:3
|Байер
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|77'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Бохум
|5:2
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -61'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|24.07.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)