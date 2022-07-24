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    Стэнли Н'Соки - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Стэнли
    Фамилия Н'Соки
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1999 (23 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 Был в запасе Аугсбург 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Хоффенхайм 1:3 Байер Германия. Бундеслига, 20 тур
    77'
    04.02.2023 1' - 90' Бохум 5:2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -61' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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