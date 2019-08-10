Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энцо Лойодиче - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Энцо
    Фамилия Лойодиче
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 1:1 Дижон (Дижон)
    08.12.2019 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Дижон (Дижон)
    04.12.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    23.11.2019 1' -90' Дижон (Дижон) 2:1 Ренн (Ренн)
    09.11.2019 1' -90' Монако (Монако) 1:0 Дижон (Дижон)
    21.09.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.09.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Ним (Ним)
    24.08.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Бордо (Бордо)
    17.08.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Дижон (Дижон)
    10.08.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    • Читайте нас: 
    11