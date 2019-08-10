Энцо Лойодиче - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Лойодиче
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Энцо
|Фамилия
|Лойодиче
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|04.12.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|23.11.2019
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|09.11.2019
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Ним (Ним)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Бордо (Бордо)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)