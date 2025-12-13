Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Махтар Гейе - статистика

Шанхай Шэньхуа
4 декабря 1997 (28)
#29 | Нападающий
Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Портсмут
2 : 1
13.12.2025
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 1
09.12.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Блэкберн
1 : 1
02.12.2025
Ипсвич Таун
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
1 : 1
29.11.2025
Блэкберн
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
0 : 1
26.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
1 : 2
21.11.2025
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
1 : 2
08.11.2025
Дерби Каунти
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
0 : 1
04.11.2025
Блэкберн
79' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лестер
0 : 2
01.11.2025
Блэкберн
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 1
25.10.2025
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
1 : 3
21.10.2025
Шеффилд Юнайтед
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ковентри
2 : 0
18.10.2025
Блэкберн
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкберн
1 : 1
04.10.2025
Сток Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
3 : 0
27.09.2025
Блэкберн
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
0 : 1
13.09.2025
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
0 : 2
30.08.2025
Норвич Сити
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 3
23.08.2025
Блэкберн
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
1 : 2
16.08.2025
Бирмингем Сити
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 0
09.08.2025
Блэкберн
58' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
ФотоТолько у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
3
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+