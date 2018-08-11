Махтар Гейе - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Махтар
|Фамилия
|Гейе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Махтар
|Фамилия
|Гейе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2018
|84' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|88'
|11.08.2018
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Генгам (Генгам)