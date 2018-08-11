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    Махтар Гейе - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Махтар
    Фамилия Гейе
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2018 84' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    88'
    11.08.2018 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
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