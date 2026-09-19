Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ковентри
Янн Гбоу
Статистика
€ 18 млн
Янн Гбоу - статистика
Ковентри
14 января 2001 (25)
#34 | Нападающий
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
1' - 90'
9'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
Фото
Только у двух европейских клубов беспроигрышная серия длиннее, чем у ЦСКА
18:01
2
Карседо похвалили за редкое тактическое изобретение в «Спартаке»
17:32
3
Экс-тренер «Ростова» отреагировал на назначение Кириченко
17:16
1
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
2
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
2
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
2
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+