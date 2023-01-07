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    Янн Гбоу - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Янн
    Фамилия Гбоу
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 17 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 70' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:1 Серен (Серен)
    25.02.2023 75' -90' Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    19.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    29.01.2023 80' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    21.01.2023 82' -90' Остенде (Остенде) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.01.2023 1' -61' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 72' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.01.2023 68' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    23.12.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    12.11.2022 90' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    05.11.2022 80' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.10.2022 63' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.10.2022 69' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    73'
    18.10.2022 70' -90' Серен (Серен) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    15.10.2022 73' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 5:1 Эйпен (Эйпен)
    09.10.2022 73' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    74'
    02.10.2022 Был в запасе Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    17.09.2022 89' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Остенде (Остенде)
    11.09.2022 57' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Антверпен (Антверпен)
    02.09.2022 69' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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