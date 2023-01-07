Янн Гбоу - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Гбоу
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Гбоу
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|17
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|70' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|25.02.2023
|75' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|80' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|82' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.01.2023
|1' -61'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|72' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|68' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|12.11.2022
|90' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|80' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|63' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|69' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|73'
|18.10.2022
|70' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|73' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|73' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|74'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|89' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|57' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|69' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)