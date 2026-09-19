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Болонья
Хуан Миранда
Статистика
€ 15 млн
Хуан Миранда - статистика
Болонья
19 января 2000 (26)
#33 | Защитник
185 см
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
46' - 90'
50'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Был в запасе
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Италия. Серия А 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
46' - 90'
50'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
1' - 90'
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