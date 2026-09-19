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Англия. Чемпионшип
Команды
Чарльтон
Амарии Белл
Статистика
€ 800 тыс
Амарии Белл - статистика
Чарльтон
5 мая 1994 (32)
#17 | Защитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
3 : 1
19.09.2026
Чарльтон
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
0 : 0
12.09.2026
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
0 : 0
09.09.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
4 : 0
05.09.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Чарльтон
1 : 0
29.08.2026
Престон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Челтенхэм
1 : 3
08.08.2026
Чарльтон
1' - 78'
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