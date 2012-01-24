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    Ибрахима Камара - статистика

    Имя Ибрахима
    Фамилия Камара
    Состав Без клуба
    Родной город Фритаун
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1985 (38 лет)
    Рост 169
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 1' -90' Гана 1:1 Гвинея
    45'
    28.01.2012 1' -90' Ботсвана 1:6 Гвинея
    42'
    24.01.2012 58' -90' Мали 1:0 Гвинея
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